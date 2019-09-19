حدث ليلاً| تحذير من 21 صنف دواء.. وقرار سعودي للمصريين العاملين بالمملكة

كتب - مصراوي:

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث على المستويين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

"فوار حموضة وعلاج للقرحة".. ننشر أسماء 21 دواءً تضمنها تحذير الصحة

اتخذت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، قرارًا بوقف تداول جميع المستحضرات التي تحتوي على المادة الخام الفعالة "الرانتيدين" بكل الأشكال الصيدلانية.

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رئيس شعبة الأدوية يكشف حقيقة نقص حبوب منع الحمل

نفى الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، وجود نقص في أدوية منع الحمل المدعمة من قبل الدولة بالسوق المصري.

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للمصريين بالمملكة.. السعودية تسمح لأصحاب المهن الفردية الحصول على تأشيرة عائلية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، السماح لأصحاب المهن الفردية مثل السائق الخاص أو العامل الزراعي، بالتقدم بطلب الزيارة العائلية لأسرهم.

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ضياء رشوان: "أتحدى محمد علي أن يظهر ورقة تثبت صحة كلامه"

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه يتحدى الفنان محمد علي صاحب شركة أملاك للمقاولات في إظهار أوراق أو مستندات تثبت صحة كلامه عن فساد أجهزة الدولة المصرية.

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"تطوير العتبة وباب اللوق".. ننشر تفاصيل خطة العاصمة للحفاظ على التراث

انتهت محافظة القاهرة من إعداد مخطط رؤية تطوير العاصمة 2030 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وتستهدف النهوض بالعاصمة وتطويرها على مختلف الأصعدة من أجل علاج المشكلات التي تعاني منها القاهرة حاليًا وتجنب أي مشكلات قد تنتج خلال السنوات المقبلة.

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المتحدث العسكري ينشر فيديو لقاء وزير الدفاع بمقاتلي الصاعقة والمظلات

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة فيديو للقاء وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي بعدد من مقاتلى قوات الصاعقة والمظلات.

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رسميًا.. انتهاء تنسيق الجامعات بتوزيع 775 ألف طالب للعام الجامعي الجديد

ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مكتب التنسيق انتهى من توزيع 775 ألفا و 82 طالبا وطالبة من جميع الشهادات للعام الجامعي 2019/2020.

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السفير أحمد أبوزيد يبحث مع مفوضة التجارة الكندية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

التقى السفير المصري لدى أوتاوا، أحمد أبوزيد، الأربعاء بالمفوضة العليا للتجارة بالحكومة الكندية، الدكتورة أيليش كامبيل.

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ترامب وجونسون يبحثان الحاجة إلى "رد موحد" على هجوم أرامكو

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الحاجة إلى "رد موحد" على الهجوم الذي استهدف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية السعودية مطلع الأسبوع الجاري.

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واشنطن: أي اتفاق نووي مع السعودية يجب أن ينص على حظر تخصيب اليورانيوم

ذكرت وزارة الطاقة الأمريكية مساء الأربعاء أن أي اتفاق نووي تبرمه المملكة العربية السعودية يجب أن ينص على حظر تخصيب اليورانيوم.

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بومبيو ومحمد بن سلمان يتفقان على ضرورة محاسبة إيران

اتفق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على ضرورة محاسبة "النظام الإيراني"، على خلفية الهجوم الذي استهدف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية السعودية مطلع الأسبوع الجاري.

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اليمن: إيران لعبت دورًا تخريبيًا بالمنطقة من خلال تسليح الحوثيين

أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، أن إيران ألحقت باليمن والمنطقة ضررًا ضررًا بالغًا ولعبت دورًا تخريبيًا من خلال تسليح ميليشيات الحوثي.

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محللون: الأسلحة التي استهدفت أرامكو السعودية تشبه صواريخ إيران

قال محللون لوكالة أسوشيتد برس، الأربعاء، إن بقايا الصواريخ والطائرات المسيرة التي عرضتها وزارة الدفاع السعودية خلال مؤتمر صحفي بالرياض، والتي قالت إنها استخدمت لاستهداف منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو، تشبه الأسلحة الإيرانية.

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رئيس وزراء العراق يحذر من اشتعال المنطقة لو تحولت بلاده لساحة حرب

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مساء الأربعاء، أن العراق يحاول أن يتدخل لمنع الحرب في المنطقة والنأي بالنفس غير موجود.

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محافظ البنك المركزي الفلبيني: ترامب أكبر تهديد للاقتصاد العالمي

وصف بنيامين ديوكنو محافظ البنك المركزي الفلبيني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "أكبر تهديد للاقتصاد العالمي".

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