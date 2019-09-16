بورصة وول ستريت تتراجع بعد الهجوم على منشأتين سعوديتين للنفط الخام

القاهرة- وكالات:

فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم الاثنين، بسبب الهجوم على منشأتين سعوديتين للنفط الخام مطلع الأسبوع في تعطل 5% من الإمدادات العالمية وأضاف إلى مخاوف حيال النمو العالمي.

وارتفعت أسهم قطاع الطاقة مع قفزة بأكثر من 10% في أسعار النفط، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 73.46 نقطة، أو 0.27 %، ليبلغ 27146.06 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 10.98 نقطة، أو 0.37 %، إلى 2996.41 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 55.07 نقطة، أو 0.67 %، إلى 8121.64 نقطة.