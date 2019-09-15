وزير الدعوة السعودي: فكر الإخوان شتت المجتمعات

كتب - محمود مصطفى:

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة السعودي، الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، المشرف العام على طباعة المصحف الشريف بالمملكة، إن هناك انتشار كبير للمعلومات المغلوطة من قِبل الجماعات المتطرفة.

وأضاف "آل الشيخ" في كلمته بالمؤتمر الـ 30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "فقه بناء الدولة رؤية عصرية"، الذي انطلقت فعالياته صباح الأحد، أن بناء الدول الإسلامية قائم على الاهتداء والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله الكريم، ومن أهم قواعد بناء الدول هو إرساء قواعد العدل والتسامح ومحاربة الفساد والمفسدين، وهو ما اتفقت عليه الدول وأكدته الشريعة الإسلامية.

وأكد أن الفكر المتشدد الذي قام عليه أصحاب الفكر المتطرف وجماعة الإخوان أوغر الصدور وشتت المجتمعات، منوها أن الله تعالى أكد الالتزام بالعهود والمواثيق.

وأشار إلى أن من أعظم الفساد هو ما يتعلق بالفكر والعقيدة، ولذا لا يمكن الاستقرار والعيش في سلام، إلا بنشر الفكر الصحيح ومواجهة الفكر بالفكر، فالرسول أرسى دولته على نشر العدل ومحاربة الظلم والفساد.

وقال إن الإسلام طالب الجميع بالحفاظ على النفس والعرض والدين، منوها أن أمر الفتوى يتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص.