الأرصاد تحدد 5 مناطق يتوقع سقوط أمطار فيها خلال ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأحد لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، يميل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وأضافت شاكر، لمصراوي اليوم الأحد: سقوط الأمطار بدأ لأول مرة أمس السبت، ويستمر اليوم أيضًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والإسكندرية ومطروح وبور سعيد والعريش، وستكون من خفيفة إلى متوسطة.

وتابعت: لا يوجد أي فرص لسقوط الأمطار على القاهرة والوجة البحري، ودرجات الحرارة تدور حول معدلها الطبيعي في هذا التوقيت من العام، وسجلت على القاهرة 32 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، كما تتراوح على مدن الصعيد من 34 إلى 38 درجة، خلال اليومين المقبلين.

وأشارت إلى وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر بشكل كثيف، خاصة على السواحل الشمالية، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية أيضًا.

وعن سرعة الرياح قالت وكيل مركز الاستشعار بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: نشاط الرياح معتدل على أغلب المناطق، بينما ينشط على مناطق جنوب سيناء تصل سرعة الرياح لـ17 عقدة، بينما باقي المناطق الأخرى تسجل 14 عقدة.