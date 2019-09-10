"الدولي لحقوق الإنسان" يُكرم مدير "القديس بوليس الفرير" سفيرًا للنوايا الحسنة

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القاهرة - مصراوي:

كرَّم المركز الدولي لحقوق الإنسان، برئاسة سفير السلام العالمي لويس لطفي، البروفيسور فريد إميل حنا، مدير مدرسة "القديس بوليس الفرير بشبرا"، ومنحه لقب سفير النوايا الحسنة.

جاء التكريم تقديرًا للجهود الاستثنائية المبذولة في خدمة الطلاب وأولياء الأمور، وإنجاح مسيرة العمل العام؛ والتي تصب في صالح الوطن، بفضل الجهود الخاصة التي تضافرت في خدمة المجتمعَين المدني والدولي والرُّقِي بهما.

تعتبر مدرسة "القديس بوليس الفرير بشبرا" التابعة لإدارة روض الفرج التعليمية، من المدارس المتميزة الحاصلة على مراكز متقدمة في الأنشطة والبرامج المتنوعة.

وتم افتتاح أكاديمية "القديس بوليس الفرير بشبرا" للأنشطة المتنوعة بالمدرسة؛ وأبرزها الكاراتيه؛ إذ حصل طلابها على أرفع الجوائز من الاتحاد المصري للكاراتيه.

وتقوم المدرسة بعمل عدة كورسات لتأهيل هيئة التدريس بالمدرسة لمختلف المواد الدراسية، وقد تم تخريج أول دفعة ثانوية عامة هذا العام (2019)؛ إذ حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الإدارة التعليمية.

وبناءً على ذلك تم تكريم البروفيسور فريد إميل حنا، مدير مدرسة "القديس بوليس الفرير بشبرا"، ومنحه لقب سفير النوايا الحسنة.