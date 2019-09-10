  • عاجل:مباشر.. مصر الأولمبي 1 - 0 السعودية .. مباراة ودية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    التربية الرياضية ذكرى 11 سبتمبر تنسيق المرحلة الثالثة مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة العام الدراسي الجديد أسعار الذهب الطقس

    "الدولي لحقوق الإنسان" يُكرم مدير "القديس بوليس الفرير" سفيرًا للنوايا الحسنة

    06:48 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة

    القاهرة - مصراوي:

    كرَّم المركز الدولي لحقوق الإنسان، برئاسة سفير السلام العالمي لويس لطفي، البروفيسور فريد إميل حنا، مدير مدرسة "القديس بوليس الفرير بشبرا"، ومنحه لقب سفير النوايا الحسنة.

    جاء التكريم تقديرًا للجهود الاستثنائية المبذولة في خدمة الطلاب وأولياء الأمور، وإنجاح مسيرة العمل العام؛ والتي تصب في صالح الوطن، بفضل الجهود الخاصة التي تضافرت في خدمة المجتمعَين المدني والدولي والرُّقِي بهما.

    تعتبر مدرسة "القديس بوليس الفرير بشبرا" التابعة لإدارة روض الفرج التعليمية، من المدارس المتميزة الحاصلة على مراكز متقدمة في الأنشطة والبرامج المتنوعة.

    وتم افتتاح أكاديمية "القديس بوليس الفرير بشبرا" للأنشطة المتنوعة بالمدرسة؛ وأبرزها الكاراتيه؛ إذ حصل طلابها على أرفع الجوائز من الاتحاد المصري للكاراتيه.

    وتقوم المدرسة بعمل عدة كورسات لتأهيل هيئة التدريس بالمدرسة لمختلف المواد الدراسية، وقد تم تخريج أول دفعة ثانوية عامة هذا العام (2019)؛ إذ حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الإدارة التعليمية.

    وبناءً على ذلك تم تكريم البروفيسور فريد إميل حنا، مدير مدرسة "القديس بوليس الفرير بشبرا"، ومنحه لقب سفير النوايا الحسنة.

    المركز الدولي لحقوق الإنسان لويس لطفي فريد إميل حنا سفير النوايا الحسنة

    الخبر التالى:

    وزيرة الصحة تتفقد العمل بمستشفى الزهور ببورسعيد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان