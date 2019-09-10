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    بالصور| على الأرصفة والقضبان.. استعدادات السكة الحديد للعام الدراسي

    03:04 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
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    كتب – أسامة عبدالكريم:

    أعلنت شركة الخدمات المتكامة للسكة الحديد، استعداداها للعام الدراسي 2019- 2020، بناءً على توجيهات وزير النقل، لتقديم خدمة أفضل و متميزة لجمهور الركاب.

    وأعلن المهندس رفعت حتاتة، رئيس الشركة، تكثيف العمل في نظافة القطارات و المحطات و الورش، ومتابعة أعمال نشاط الشركة يومياً وعلى مدار الساعة مع المرور الميداني على المواقع.

    وشدد رئيس الشركة، على العاملين مواصلة العمل في كافة المواقع و المنافسة الشريفة بين العمال لإظهار مرفق السكك الحديدية بالمظهر الحضاري والمشرف لراحة ركاب السكك الحديدية.

    السكة الحديد رفعت حتاتة القطارات العام الدراسي الجديد

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