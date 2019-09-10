بالصور| على الأرصفة والقضبان.. استعدادات السكة الحديد للعام الدراسي
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كتب – أسامة عبدالكريم:
أعلنت شركة الخدمات المتكامة للسكة الحديد، استعداداها للعام الدراسي 2019- 2020، بناءً على توجيهات وزير النقل، لتقديم خدمة أفضل و متميزة لجمهور الركاب.
وأعلن المهندس رفعت حتاتة، رئيس الشركة، تكثيف العمل في نظافة القطارات و المحطات و الورش، ومتابعة أعمال نشاط الشركة يومياً وعلى مدار الساعة مع المرور الميداني على المواقع.
وشدد رئيس الشركة، على العاملين مواصلة العمل في كافة المواقع و المنافسة الشريفة بين العمال لإظهار مرفق السكك الحديدية بالمظهر الحضاري والمشرف لراحة ركاب السكك الحديدية.
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