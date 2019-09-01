"بوتكس وأدوية للأطفال".. الصحة تحذر من 9 أدوية خلال شهر (قائمة بالأسماء)
كتب - أحمد جمعة:
حذّرت وزارة الصحة من 9 أدوية متداولة في السوق المحلية، خلال الفترة الماضية، مشددة على ضرورة ضبط وتحريز ما يوجد في الأسواق منها، بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية والصيدليات.
وأصدرت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، 8 منشورات رسمية للتحذير والمطالبة بسحب هذه الأدوية خلال شهر أغسطس الماضي، بينها أدوية للأطفال، وأخرى للتجميل، يرصدها مصراوي في التقرير التالي:
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