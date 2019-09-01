  • عاجل:مصدر يكشف موعد الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    السيسي في الكويت الزمالك والاتحاد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    غدا.. مصر للطيران تسير 7 رحلات لنقل 900 حاج

    02:23 م الأحد 01 سبتمبر 2019
    غدا.. مصر للطيران تسير 7 رحلات لنقل 900 حاج

    مصر للطيران ونقل الحجاج - ارشيفية

    كتب- طه عبيد:

    تسير شركة مصر للطيران غدًا الاثنين، 7 رحلات جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب لنقل 900 حاج، بواقع 4 رحلات من جدة لنقل 500 حاج، و 3 رحلات من المدينة المنورة لنقل 400 حاج، من حجاج قرعة تنازلات، وبعثة عمل الشركة وبعثات هيئات أخري لخدمة الحجاج بخلاف رحلات العمل، بحسب ما صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

    وأضاف عادل تسير الشركة اليوم الأحد، 10 رحلات جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب لنقل 2400 حاج، بواقع 5 رحلات من جدة بخلاف رحلات العمل لنقل 1150 حاجًا، من بينهم رحلة شارتر لحجاج دولي مالي، و5 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1250 حاجا، من بينهم رحلتين شارتر لنقل حجاج مالي وحجاج قرعة مجلس النواب وتنازلات وبواقي قرعات وبعثة الشركة وبعثات وزارات وهيئات لخدمة الحجاج بخلاف رحلات العمل.​

    مصر للطيران رحلات جوية الحج 2019 جدة

    الخبر التالى:

    بعد وفاة طفل.. طلب إحاطة بشأن بالوعات الصرف الصحي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان