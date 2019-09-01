عبد المحسن سلامة يكشف: منصة إلكترونية واحد لجميع إصدارات الأهرام

كتب- مصطفى علي:

أكد عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن مؤسسته ستكون في طليعة المؤسسات الصحفية التي تطبق نظام التحول إلى النظام الرقمي.

وقال لمصراوي الأحد، إنه تم وضع تصور تحت عنوان "الأهرام 20-25" بحيث تكون مؤسسة إعلامية متكاملة وهو النظام الذي لابد لكافة المؤسسات أن تعمل عليه بكل جهد.

وأضاف سلامة لمصراوي: "قمنا بجهد كبير بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة ونعمل في هذا الملف بقوة لأن الهيئة لديها تصور نعمل على تطبيقه، بحيث يصبح لدينا نموذج النيويورك تايمز، وهي فكرة النموذج المتكامل بجانب الورقي، إذ أنه ليس هناك تعارض إطلاقا بين الاثنين، ولا يؤثر مطلقا على الصحافة الورقية بل يعمل على تدعيمها".

وكشف سلامة، أن المؤسسة تتجه لأن يصبح لديها منصة إلكترونية واحدة لكافة إصداراتها، خاصة وأن كل جريدة بالمؤسسة لها موقع إلكتروني ينشر أخبارها وإصداراتها الورقية، ثم تُنشر الأخبار في 3 أو 4 مواقع إلكترونية تابعة للمؤسسة البوابة الإلكترونية، وتعدد منصات نشر الخبر الواحد يؤثر بالسلب على البحث عن الخبر في موقع "جوجل"، ما يستدعي ضرورة توحيد المنصة الإلكترونية للمؤسسة، مع وضع أيقونات بها لكل جريدة بالمؤسسة.

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