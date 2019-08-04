"كبار العلماء بالأزهر" تعقد خامس ندواتها للطلاب الوافدين بمدينة البعوث.. اليوم

كتب- محمود مصطفى:

تنظم الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اليوم الأحد، الندوة الخامسة ضمن برنامج (ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين)، تحت عنوان (آيات من القرآن الكريم بين التناول السقيم والفهم المستقيم)، ويحاضر فقها الدكتور حسن جبر، أستاذ التفسير، والدكتور محمد متولي منصور، أستاذ اللغويات، وبمدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وعقدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر 4 ندوات سابقة لملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين بعناوين (بلسان عربي مبين.. اللغة العربية وأثرها في فهم النصوص الشرعية )، و(السنة النبوية بين نقد السند ونقد المتن: أحكام وضوابط وآثار) و(الفكر المنحرف- أسبابه- منطلقاته- علاجه)، و(القضايا الفقهية المعاصرة بين العلم والدين).

وتعقد هيئة كبار العلماء هذا الملتقى يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة 3 أشهر، انطلاقًا من قيام الأزهر الشريف بدوره في تقديم الرؤية الصحيحة للإسلام والدفاع عنه في كل المحافل، وإيمانًا من الهيئة بدورها في ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف، وإقامة جسور التواصل مع شباب العالم كله وبخاصة شباب العالم الإسلامي.​