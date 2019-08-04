  • عاجل:"اليوم الأخير".. معامل التنسيق تفتح أبوابها لاستقبال طلاب المرحلة الثانية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى الطقس أسعار الذهب فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد أزمة مضيق هرمز

    "كبار العلماء بالأزهر" تعقد خامس ندواتها للطلاب الوافدين بمدينة البعوث.. اليوم

    11:11 ص الأحد 04 أغسطس 2019
    "كبار العلماء بالأزهر" تعقد خامس ندواتها للطلاب الوافدين بمدينة البعوث.. اليوم

    مشيخة الأزهر الشريف

    كتب- محمود مصطفى:

    تنظم الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اليوم الأحد، الندوة الخامسة ضمن برنامج (ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين)، تحت عنوان (آيات من القرآن الكريم بين التناول السقيم والفهم المستقيم)، ويحاضر فقها الدكتور حسن جبر، أستاذ التفسير، والدكتور محمد متولي منصور، أستاذ اللغويات، وبمدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

    وعقدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر 4 ندوات سابقة لملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين بعناوين (بلسان عربي مبين.. اللغة العربية وأثرها في فهم النصوص الشرعية )، و(السنة النبوية بين نقد السند ونقد المتن: أحكام وضوابط وآثار) و(الفكر المنحرف- أسبابه- منطلقاته- علاجه)، و(القضايا الفقهية المعاصرة بين العلم والدين).

    وتعقد هيئة كبار العلماء هذا الملتقى يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة 3 أشهر، انطلاقًا من قيام الأزهر الشريف بدوره في تقديم الرؤية الصحيحة للإسلام والدفاع عنه في كل المحافل، وإيمانًا من الهيئة بدورها في ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف، وإقامة جسور التواصل مع شباب العالم كله وبخاصة شباب العالم الإسلامي.​

    الأزهر الشريف مدينة البعوث ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين أحمد الطيب

    الخبر التالى:

    3 وزراء ومحافظ الجيزة يبحثون تنفيذ محطة قطارات صعيد مصر بمثلث بشتيل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان