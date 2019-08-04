3 وزراء ومحافظ الجيزة يبحثون تنفيذ محطة قطارات صعيد مصر بمثلث بشتيل

كتب- أسامة عبدالكريم:

عقد وزير النقل اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة النقل مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور ووزير الموارد المائية والري، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وممثلي وزارة الأوقاف لبحث آليات تنفيذ هذا المشروع الهام ووضع تصور متكامل للمشروع.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بدراسة إنشاء مشروع محطة قطارات صعيد مصر بمثلث بشتيل (محطة قطارات / ورش صيانة للقطارات ) وإنشاء مجمع خدمات ومول تجاري وجراج بأرض بشتيل التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر كمشروع متكامل يضم كافة الأراضي المجاورة والتي تتبع وزارات الري والإسكان والأوقاف بحيث يكون مشروع يخدم المنطقة ويحقق نقلة حضارية كبيرة بها.

في بداية اللقاء صرح وزير النقل أنه وقع الاختيار على منطقة بشتيل لتنفيذ هذا المشروع الهام نظراً لوقوعها في منطقة مركزية متوسطة بين محطة سكك حديد رمسيس والجيزة كبوابة لصعيد مصر، إضافة إلى كونها منطقة إلتقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي – الإسكندرية ) ووجود وسائل نقل متعددة متصلة بالمنطقة ( مترو الأنفاق – مونوريل 6 أكتوبر – خطوط أتوبيسات – وسائل نقل جماعي )، إضافة إلى وقوعها على محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور ترعة الزمر / محور شارع السودان / محور أحمد عرابي / وشارع المطار ) وكذلك تكاملها مع المحيط العمراني حولها.

وأضاف الوزير أن المشروع يساهم في تكامل وربط وسائل النقل المختلفة وتخفيف الضغط على محطات القطارات المركزية ( مصر – الجيزة ) على مستوي النقل والخدمات والصيانة، والمساهمة في التقليل من حالات التكدس المروري داخل شوارع العاصمة ورفع مستوي الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات.

وستعرض الوزراء المخطط العام للمشروع وفقًا لمستجدات المشروعات المستقبلية بالموقع وملكيات الأراضي التابعة للجهات الحكومية المختلفة، وكافة المقترحات الخاصة بالتنفيذ والتصميم بما يحقق التكامل بين كافة عناصر المشروع وشبكات الطرق ومترو الأنفاق وبما يحقق منظومة النقل متعدد الوسائط .

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أهمية المشروع لخدمة المواطنين والاتفاق على عمل دراسة مرورية خاصة بالمشروع على أن تتكامل مع الدراسة المرورية الخاصة بمشروع محور ترعة الزمر والقيام بأعمال الرفع المساحي المتكامل للمنطقة وقيام السكة الحديد بالتنسيق مع استشاري المشروع بشأن الاطوال والمساحات الخاصة بالخطوط والورش ودراسة امكانية أن تكون نهاية خط المناشي في بشتيل بدلا من رمسيس وقيام وزارة الأوقاف بتقديم تقرير عن استغلال الأراضي التابعة لها بالمنطقة للمشاركة في المشروع مع قيام وزارة الإسكان بدراسة أعمال تطوير وتوسعة شارع المطار.​