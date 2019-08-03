رئيس الأركان يتفقد قوات تأمين شمال سيناء ويتابع سير العمليات العسكرية



كتب - محمد سامي:

زار الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قوات التأمين المتمركزة بشمال سيناء، والتي تؤدي مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة لمحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها فى مناطق مكافحة النشاط الإرهابي.

التقى رئيس الأركان، محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات الأمنية، كما تفقد عدد من الكمائن والإرتكازات الأمنية وكذلك مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء؛ لمتابعة مراحل سير العمليات العسكرية التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب على مدار الساعة، كما التقى رئيس الأركان قوات تأمين شمال سيناء حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة.

ونقل رئيس الأركان تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واعتزازهما بما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت في اقتلاع جذور الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء.

وأشاد رئيس الأركان بالتنسيق والتعاون الجيد بين القوات المسلحة والشرطة لرصد وتتبع الخلايا الإرهابية وتنفيذ الضربات الاستباقية الناجحة ضد هذه العناصر، مؤكداً أن أهالي سيناء هم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة والشرطة.

وقام الفريق محمد فريد بتكريم عدد من الضباط والصف والجنود اعتزازاً لما يقدمونه من تضحيات من أجل استقرار الوطن والحفاظ على أمنه وصون مقدراته.

حضر الجولة قائد الجيش الثانى الميدانى وعدد من قادة القوات المسلحة .