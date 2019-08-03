5000 وحدة.. وزير الإسكان يتفقد شقق الإسكان الاجتماعي بحي الزيتون بالسادات

كتب- محمد عبدالناصر:

اختتم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، جولته التي استمرت 5 ساعات، بتفقد الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بحي الزيتون بمدينة السادات.

وأوضح وزير الإسكان، خلال الجولة، أنه تم تنفيذ حي الزيتون بمدينة السادات بمنطقة الـ70 ألف فدان التي تمت إزالة التعديات عليها منذ 4 سنوات، ليستفيد بهذه الأراضي من يستحقها سواء في وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم تنفيذها، أو المشروعات التنموية والخدمية المختلفة التي تم ويجري تنفيذها بتلك المنطقة.

وأشاد الوزير، بمستوى التنفيذ وأعمال تنسيق الموقع، مؤكدًا وجود شركة متخصصة في أعمال صيانة مشروعات الإسكان الاجتماعي من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري لهذا المشروع القومي الكبير الذي تنفق فيه الدولة استثمارات كبيرة لتوفير سكن حضاري يليق بالمواطن المصري.

والتقى وزير الإسكان، ببعض المواطنين المقيمين بوحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة لهم، والذين تقدموا بالشكر للوزير وجميع القائمين على هذا المشروع الضخم الذي وفر لهم "حياة كريمة".

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: "في حي الزيتون تم الانتهاء من تنفيذ 5 آلاف وحدة سكنية (250 عمارة على مساحة 200 فدان) بمشروع الإسكان الاجتماعي، كاملة المرافق (مياه - صرف - طرق -غاز)، بجانب الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية (وحدة صحية - مدرسة للتعليم الأساسي - مول تجاري - ملعب ثلاثي - مسجد) كما يضم الحي 6 مجاورات بها قطع أراضِ بالإسكان الاجتماعي، يتم طرحها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".