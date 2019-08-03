مدير مشروع "غرب المنيا": زراعة 3 آلاف فدان بنجر لصالح شركات السكر

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور أيمن عبدالعال، مدير مشروع "غرب المنيا"، التابع لوزارة الزراعة، إن الوزارة شرعتُ في تجهيز 3 آلاف فدان بمحصول بنجر السكر ضمن الخطة الأولى لزراعة 5 آلاف فدان.

وأضاف "عبدالعال"، فى تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن سقف زراعة المحصول سيرتفع إلى 20 ألف فدان عقب نجاح المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن زراعة المحصول ستكون في سبتمر القادم على أن يكون الحصاد في أبريل.

ونوه إلى أن مشروع غرب غرب المنيا، منطقة واعدة للاستثمار الزراعي والصناعى، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء معمل لتحيل الأرض والمياه، لضمان توافر كافة المعلومات لأى مستثمر يرغب التوسع في زراعة البنجر في المشروع.

وأوضح مدير المشروع، أن المزرعة البحثية لمحصول البنجر هذا العام كانت على مساحة 650 فدانًا وبعد النتائج الطيبة التي تحققت سيتم التوسع في زراعته العام القادم بعد الاتفاق مع شركات السكر.

وأشار إلى أن التجربة سوف تسد احتياجات شركات السكر؛ والتقليل من فجوة الاستيراد.

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة الزراعة بلغت إنتاجية الفدان 21 طنا والجودة أكثر من 84% ونسبة السكر في البنجر 23%، وهى الأعلى منذ إنطلاق المشروع فى عام 2016.