وزير الإسكان يتفقد مشروع تحويل نظام المعالجة بمحطة صرف أبورواش

كتب - محمد عبدالناصر:

تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع تحويل نظام معالجة الصرف الصحي بمحطة أبورواش بمحافظة الجيزة، إلى المعالجة المتقدمة، وتوسعة المحطة، يرافقه قيادات وزارة الإسكان، وقيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، حيث عقد الوزير اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع، وتجول ومرافقوه داخل الموقع.

وقال وزير الإسكان، إن المشروع يتضمن رفع نظام المعالجة القائم، من المعالجة الإبتدائية إلى المعالجة المتقدمة، طبقًا للمعايير التي تحددها وزارة الصحة، وتنفيذ توسعات للمحطة بطاقة 400 ألف م3/يوم، لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 1.6 مليون م3/يوم، مُعالجة متقدمة بالكامل، تتخطى ٣ أضعاف المعايير الصحية الموضوعة، وهو ما يعد إنجازا بكل المقاييس،

وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 7 مليارات جنيه.

وأوضح، أن تعداد السكان المخدوم من المحطة، يبلغ 9 ملايين نسمة، مؤكدًا أن هذا المشروع من أهم مشروعات الصرف الصحي، حيث تُعد محطة صرف صحي أبورواش من أكبر المحطات على مستوى الجمهورية، وستكون ثانى أكبر محطة في مصر بعد محطة الجبل الأصفر، وسيحل هذا المشروع مشكلة مصرف الرهاوي، ومشكلة التلوث بفرع رشيد، وذلك فى إطار توجه الدولة حاليًا للوصول بمعالجة مياه الصرف الصحي إلى المعالجة الثنائية المطورة، والمعالجة الثلاثية.