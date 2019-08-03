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    صور| "على الكورنيش".. المنصورة الجديدة تظهر في الآفاق

    07:45 ص السبت 03 أغسطس 2019
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    كتب- محمد عبدالناصر:

    نشرت وزراة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مقطع فيديو بتقنية التصوير الجوي لرصد المشروعات المختلفة في مدينة المنصورة الجديدة.

    ويتم تنفيذ عدد من الأبراج السكنية في العلمين الجديدة، بجانب تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات، وبلغت نسبة التنفيذ 17%.

    وبلغ سعر المتر في أبراج المنصورة الجديدة 29 ألف جنيه، بينما بلغت الفيلا من 4.5 مليون جنيه، وحتى 8 ملايين جنيه.

    كما يجرى تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بـ"سكن مصر"، وبلغت نسبة الإنجاز 79%، وجارٍ تنفيذ 11232 وحدة (468 عمارة) بـ"JANNA"، وبلغت نسبة الإنجاز 55%.

    يصل سعر المتر في وحدات سكن مصر بالمنصورة الجديدة لـ6870 جنيهًا، أي أن سعر الوحدة الـ117 مترًا سيصل لـ844 ألف جنيه، شاملًا نسبة التميز التي تقدر بـ1.5% من ثمن الوحدة.

    وزراة الإسكان مدينة المنصورة الجديدة سكن مصر

    الخبر التالى:

    "الأبراج 26 طابقًا".. شاهد منطقة شاطئ العلمين الجديدة بالتصوير الجوي
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