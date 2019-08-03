"الأبراج 26 طابقًا".. شاهد منطقة شاطئ العلمين الجديدة بالتصوير الجوي

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت وزراة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مقطع فيديو بالتصوير الجوي لرصد حجم التنفيذ للمشروعات التي يتم تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة.

وأظهر الفيديو، الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة سكنية بالإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، من إجمالي 1920 وحدة سكنية (80 عمارة)، يتم تنفيذها بالمشروع، كما بلغت نسبة تنفيذ 4096 وحدة بمشروع "سكن مصر" (128 عمارة – ارتفاع أرضي و7 أدوار متكررة، يوجد بالعمارة 32 وحدة 15%.

كما يتم تنفيذ 15 برجًا سكنيًا "الأبراج الشاطئية" بارتفاع يصل إلى 41 دورًا، ووصلت نسبة التنفيذ إلى الدور 26 بأحد الأبراج، وبلغت نسبة تنفيذ الوحدات السكنية بمنطقة "الداون تاون"، 55 %، وتم إنهاء 80% من أعمال التشطيبات بالممشي السياحي، والذي يبلغ طوله 7 كيلو، وجارٍ الانتهاء من أعمال تشكيل جوانب البحيرات وتشكيل الجزر بالجزء الشرقى للمنطقة الشاطئية.

ورصد الفيديو، نسبة الإنجاز بالمدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، والتي بلغت 47%، وتبلغ مساحتها 260 فداناً، وتضم (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية في الحي القديم – مجمع السينمات – المعارض – حديقة الأطفال – مركز تنمية المهارات – مبنى رئاسة المدينة – الحي الاستثماري).