برلماني: الاهتمام العالمي بالمتحف الكبير نتيجة الخطط التسويقية الناجحة

كتب- أحمد علي:

أكد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وجود مؤشرات قوية على نجاح السياحة المصرية وعودتها على خريطة السياحة العالمية، لافتا إلى اهتمام وسائل الإعلام الدولية بإبراز المقومات السياحية والآثرية التي تتمتع بها مصر وعلى رأسها المتحف المصري الكبير.

وأشار المسعود في بيان، اليوم الأربعاء، إلى وجود اهتمام كبير بالمتحف المصري الكبير، نتيجة للخطة التسويقية الناجحة التي اعتمدت عليها وزارة السياحة، خاص بعد نجاح حملة وزارة السياحة للترويج لافتتاح المتحف (GEM 2020) .

ولفت النائب إلى أن التزايد الواضح في اهتمام المواقع السياحية الشهيرة بمصر كمقصد سياحى متميز يعتبر مؤشرًا مهمًا على نجاح الجهود المبذولة للترويج لمصر ونجاح خطط ورؤى الوزيرة الحالية.​