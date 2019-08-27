مصر للطيران تنقل 63 ألف حاج من السعودية وانتهاء الرحلات الأسبوع المقبل

كتب- طه عبيد:

نقلت شركة مصر للطيران حوالي 63 ألف حاج من مطارات المملكة العربية السعودية إلى المطارات المصرية، على حوالي 300 رحلة جوية ضمن الجسر الجوي للشركة لعودة حجاج بيت الله الحرام والذي ينتهي خلال الأسبوع المقبل بوصول آخر حاج من السعودية.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تسير الشركة غدا الأربعاء ١٩ رحلة لنقل 3700 حاج من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة وأسوان والغردقة والأقصر، لنقل 1900 حاج، بواقع 11 رحلة من جدة بينهم 3 رحلات خاصة لحجاج دولة مالي، و 8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1800حاج من حجاج قرعة الشرقية وأسيوط والقاهرة والإسماعيلية، وتضامن أسيوط وأسوان وقنا بخلاف رحلات العمل.

وسيرت الشركة أمس 17 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لنقل 3200 حاج، بواقع 10 رحلات من جدة لنقل 1600 حاج من بينهم رحلات خاصة لحجاج دولة مالي، و 7 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1600 حاج من حجاج قرعة القاهرة والشرقية وأسيوط، وتضامن سوهاج وقنا والأقصر بخلاف رحلات العمل.