  • عاجل:بعد خفض الفائدة.. الدولار يتراجع أمام الجنيه في 5 بنوك

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ريهام سعيد غابات الأمازون أسعار الفائدة اعتزال إليسا قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب

    حنان موج في تجربة إذاعية جديدة على "راديو مصر" أول سبتمبر

    05:02 م الأحد 25 أغسطس 2019
    حنان موج في تجربة إذاعية جديدة على "راديو مصر" أول سبتمبر

    الإعلامية حنان موج

    القاهرة- مصراوي:

    تطل الإعلامية حنان موج، عبر أثير "راديو مصر" بتجربة إذاعية جديدة تحمل اسم "المؤشرات السبعة"، وهو برنامج اقتصادي شامل، يناقش مستجدات مجتمع المال والأعمال في 7 قطاعات أساسية، هي (البنوك - البورصة - العقارات - السياحة - الصناعة - الطاقة - الاتصالات)، وذلك بدءًا من أول سبتمبر المقبل.

    وقالت موج، في تصريحات لها، إن البرنامج المنتظر بثه خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع في الثالثة عصرًا، سيقدم المحتوى الاقتصادي بلغة رجل الشارع، ودون إخلال بالمفاهيم الأكاديمية للاقتصاد عند أصحاب الاختصاص، مشيرةً إلى أن التنوع سيكون تيمة "البرنامج" الذي سينقسم إلي عدة فقرات، أولها استعراض موجز سريع لأخر مستجدات الاقتصاد، وتقديم خدمات تهم المواطن وتتماس مع حياته اليومية واحتياجاته الملحة، في إطار راق يتواءم ومستجدات الشارع المصري، كما يتم فتح حوار مباشر مع جمهور المستمعين فيما يتعلق بالمثار من القضايا المختلفة، لاستطلاع آراء الشارع بها.

    حنان موج راديو مصر برنامج المؤشرات السبعة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان