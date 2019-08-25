بالصور.. عصام فرج يتفقد لجان "الأعلى للإعلام" عقب توليه منصب الأمين العام

كتب- مصطفى علي:

تفقد الدكتور عصام الدين فرج الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،اليوم الأحد، مقر المجلس ومقر اللجان في أول يوم من توليه مهامه الجديدة، عقب اختياره أمينا عاما للمجلس بعد القبض على أحمد سليم لاتهامه في الحصول على رشوة.

كما تفقد عصام فرج مقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية برفقة صالح الصالحي رئيس لجنة التدريب بالمجلس.

وكان الدكتور عصام فرج حرص على المشاركة في الاجتماع الذي يعقده الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بهيئة مكتب المجلس لمناقشة القرارات الأخيرة للجنة الشكاوى وهيكلة لجان التراخيص والمواقع بالمجلس.​