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    قرار جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن ريهام سعيد بعد خضوعها للتحقيق

    04:21 م الأحد 25 أغسطس 2019
    قرار جديد من "الأعلى للإعلام" بشأن ريهام سعيد بعد خضوعها للتحقيق

    ريهام سعيد

    كتب- مصطفى علي:

    قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استكمال التحقيق في شكوى المجلس القومي للمرأة ضد ريهام سعيد الأسبوع المقبل.

    وحضرت اليوم ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا على قناة الحياة لمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتحقيق معها في شكوى من المجلس القومي للمراة بسبب حلقتها التي تحدثت عن السمنة.

    واتهمت الشكوى ريهام سعيد بالإساءة لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، كما قررت نقابة الإعلاميين وقفها عن مزاولة أي نشاط اعلامي.​

    ريهام سعيد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لجنة الشكاوى المجلس القومي للمرأة

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