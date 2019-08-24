"أكثر سخونة".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع

كتب- أسامة عبدالكريم:

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل توقعات الأرصاد الأسبوع المقبل والأخير من شهر أغسطس الجاري.

وقال "شاهين" لمصراوي، إن درجات الحرارة، الأسبوع المقبل، أعلى من المعدل الطبيعي بدرجتين في مثل هذا التوقيت من العام، مضيفا أن درجات الحرارة بالقاهرة تصل لـ37 درجة، كما تصل لـ39 درجة على شمال الصعيد، بينما تصل إلى 42 درجة بمحافظات جنوب الصعيد.

ولفت إلى أن يصاحب الارتفاع الطفيف لدرجات الحرارة، ارتفاع شديد في نسب الرطوبة التي تصل على القاهرة لـ80%، ما يؤثر على حراراة الجو.

وأكد أن الشبورة المائية ستتواجد بشكل كبير في الصباح الباكر، والتي تظهر بنسب مختلفة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، كما تنشط رياح هادئه

كان الدكتور محمود شاهين، صرح بأن درجات الحرارة منذ بداية الأسبوع الجاري أكثر سخونة.

وأضاف شاهين، أنه يتبقى شهر تقريبا على انتهاء فصل الصيف ومن الممكن أن تحدث بعض الغيرات الجوية، وبداية من الأسبوع المقبل يتأثر الطقس في مصر بمنخفض الهندي الموسمي وهو ما يتسبب بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وتابع: درجات الحرارة على القاهرة ستصل إلى 39 درجة، بينما نسب الرطوبة سترتفع لـ85% بعد أن سجلت 70% خلال الأسبوع الجاري، بينما تصل لـ95% على السواحل الشمالية.

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