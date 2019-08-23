"الكهرباء": الحمل المتوقع اليوم 28 ألفا و100 ميجاوات

القاهرة - أ ش أ:

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم /الجمعة/ 28 ألفا و100 ميجاوات مقابل 29 ألفا و700 ميجاوات أمس، وأن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفا و400 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

ويأتي ذلك في إطار الانجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.