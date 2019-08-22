محافظ الجيزة: نتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء طوال أيام الأسبوع

القاهرة- مصراوي:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد ، إن المحافظة تتلقى طلبات المواطنين بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طوال أيام الأسبوع وأيام العطلات؛ تيسيرًا على المواطنين، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، قبل انتهاء مده الـ6 أشهر التي حددها القانون والتي بدأت 8 يوليو الماضي وتنتهي 8 يناير 2020.

وأضاف راشد - خلال اجتماعه اليوم الخميس مع علاء بدران السكرتير العام، ومحمود فوزي السكرتير المساعد ورئيس مدينة الجيزة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن - أن المحافظة تتلقى الطلبات بالمراكز التكنولوجية في الأحياء والمراكز والمدن، موجهًا بتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين.

وأوضح أن قانون التصالح يعد فرصة هامة يجب على أصحاب مخالفات البناء اقتنائها، وسرعة التقدم للتصالح في مخالفاتهم قبل بدء حملات الإزالة الموسعة لتلك المخالفات، والتي ستطال كافة مخالفات البناء التي لم يتم التصالح عليها من المواطنين.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان فنية بالأحياء والمراكز والمدن والمنطقة الصناعية والاستثمارية تضم 60 مهندسًا استشاريًا ومدنيًا ومعماريًا؛ للبت في طلبات التصالح والمنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون، كما تم تشكيل لجنتين للتقييم مقابل التصالح بنطاق المحافظة.

يُذكر أن رسوم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع قد تحددت لمسطح الأعمال المخالفة حتى 250 م2 يتم دفع 500 جنيه رسوم، وأكثر من (250 م2 وحتى 500 م2) يتم دفع 1000 جنيه، بينما أكثر من (500 م2 وحتى 1000 م2) يتم دفع رسوم 2000 جنيه، وأكثر من (1000 م2 وحتى 2000 م2) يتم دفع 3000 جنيه رسوم، أما أكثر من (2000 م2 وحتى 4 آلاف م2) يتم دفع 4000 جنيه رسوم، وأكثر من 4 آلاف م2 يتم سداد 5000 جنيه رسوم.