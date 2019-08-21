بسبب الإقبال الكبير.. مد فترة التقدم لمبادرة "صنايعية مصر"

كتب- محمد عاطف:

أعلن صندوق التنمية الثقافية، اليوم الأربعاء، مد فترة الاشتراك بمبادرة "صنايعية مـصر" للتدريب المهني والحرفي، حتى 29 أغسطس الجاري؛ نظرا للإقبال الكبير على المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية الشهر الماضي كحملة لحماية التراث وإعادة إحيائه؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد للاستفادة من المنحة.

وذكر الصندوق، في بيان اليوم، أن المبادرة التي تم تنفيذها بمركز الفسطاط للحرف التقليدية، تهدف إلى إعادة الحرف التقليدية والتراثية المصرية إلى دائرة الضوء والعمل على تأهيل جيل جديد من المبدعين من سن 18 حتى 40 عاما، وتدريبهم على الحرف التقليدية والتراثية في مجالات أعمال النحاس - الصدف - القشرة - الخيامية - الخزف - الحلي التراثية، كما يتم منح المتدربين شهادة بعد اجتياز فترة التدريب التي تصل مدتها إلى 8 شهور تتم على مرحلتين.

جدير بالذكر أن وزارة الثقافة طرحت، في الأول من يوليو الماضي، على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت استمارة المشاركة في مبادرة "صنايعية مصر" وتتضمن بيانات المتقدم ومجالات التدريب.