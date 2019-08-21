"قراراتنا سليمة".. أول تعليق للأعلى للإعلام على مخالفات أمينه السابق

كتب- مصطفى علي:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، تعليقًا على ضبط الأمين العام السابق للمجلس، بتهمة الرشوة، إن قرارات المجلس سليمة.

وتابع في تصريحات لمحرري المجلس عقب الاجتماع الطارئ اليوم: "فيما يتعلق بمخالفات أحمد سليم، أود أن أوضح أن هناك قرارات ومخالفات، وقرارات المجلس سليمة لكن المخالفات تظهر في المخاطبات وغيرها".

وكشف عن أنه سبق وأحال أحمد سليم للتحقيق، وتم التحقيق معه بسرية تامة لتسببه في خسارة المجلس إحدى القضايا، لافتا إلى تشكيل لجنة لمراجعة خطابات الأمين العام.

وأوضح أن الدكتور عصام فرج قد يتسلم مهام منصبه خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير.

وأوضح رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أن الأجهزة الأمنية تواصلت معه بشأن مخالفات الأمين العام السابق أحمد سليم وأوضحوا له أنها منذ شهور، وبناء عليه وافق على تدخلهم ليؤدوا عملهم على أكمل وجه.

وأضاف مكرم: "ظللنا نبحث عن بديل طوال الفترة الماضية وكان الاستقرار على اختيار الدكتور عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، ليتقدم باستقالته من منصبه بالهيئة، ويتولى منصب الأمين العام للمجلس".