  • عاجل:الرطوبة تصل 95%.. الأرصاد: الأسبوع المقبل أكثر سخونة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    اعتزال إليسا أسعار الدولار قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    "قومي حقوق الإنسان" يرد على تراجع المفوضية عن المشاركة بـ"تجريم التعذيب"

    01:25 م الأربعاء 21 أغسطس 2019
    "قومي حقوق الإنسان" يرد على تراجع المفوضية عن المشاركة بـ"تجريم التعذيب"

    المجلس القومي لحقوق الإنسان

    كتب- محمد نصار:

    أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، استغرابه من قرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن مشاركتها للمجلس في عقد مؤتمر "تعريف وتجريم التعذيب في التشريعات الوطنية في المنطقة العربية" والذي كان مقررًا عقده يومي 4 و5 سبتمبر القادم.

    وقال المجلس، في بيان، اليوم الأربعاء: "خاصة وأنه تمت كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة على المستوى التقني والفني والإداري لتوفير أفضل الظروف لإنجاح أعمال المؤتمر، والتي كانت يمكن أن تضيف الكثير في مسيرة نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر والوطن العربي".

    ​وأوضح المجلس، أنه يعمل على عقد عدة أنشطة بالتعاون مع المنظمات الأهلية ذات الصلة في مصر والوطن العربي والتي تخدم نشر ثقافة حقوق الإنسان.

    المجلس القومي لحقوق الإنسان تجريم التعذيب المفوضية السامية لحقوق الإنسان مؤتمر تعريف وتجريم التعذيب حقوق الإنسان

    الخبر التالى:

    أول إجراء من محافظ القاهرة بشأن نقل موقف أتوبيسات وسرفيس المطرية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان