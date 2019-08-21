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    أول إجراء من محافظ القاهرة بشأن نقل موقف أتوبيسات وسرفيس المطرية

    01:27 م الأربعاء 21 أغسطس 2019
    أول إجراء من محافظ القاهرة بشأن نقل موقف أتوبيسات وسرفيس المطرية

    محافظ القاهرة بالمطرية

    كتب- محمد نصار:

    وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتخصيص قطعة أرض فضاء على حدود منطقة شبرا الخيمة مساحتها 17500 م2 وإخلائها من الإشغالات وإعدادها لتكون موقفًا لنقل الأتوبيسات وعربات السرفيس الموجودة بميدان المطرية لتوسعة الميدان ورفع كفاءته.

    وأجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة ميدانية مفاجئة بحي المطرية تفقد خلالها ميدان المطرية وشوارع الترولي والكابلات والحرية للوقوف على سير الأعمال بالحي وقيام إدارة الحي بالأعمال المنوطة بها من رفع إشغالات ونظافة وقدرة على التفاعل مع المواطنين وحل مشاكلهم.

    وقرر عبدالعال، خلال تفقد شوارع الحي، إيقاف مدير نظافة المنطقة الشرقية ورئيس فرع الهيئة بالمطرية عن العمل وإحالتهما للتحقيق نظرًا لسوء حالة النظافة ولتقصيرهما الشديد في أداء أعمالهما.

    وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ورئيس حي المطرية باستدعاء العمال والمعدات ورفع المخلفات من الشارع وتكثيف حملات النظافة والمتابعة اليومية لشوارع الحي ورفع الإشغالات.​

    خالد عبدالعال محافظ القاهرة موقف أتوبيسات سيارات سرفيس المطرية

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