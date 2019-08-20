بعد تحذير "النقل".. قائد قطار يكشف مخاطر قذف القطارات بالحجارة

كتب – أسامة عبدالكريم:

قال مصطفى شكري، رئيس رابطة قائدي قطارات السكة الحديد، إن ظاهرة رشق القطارات بالحجارة، تلحق ضررا بالغا على قائدي القطارات وهيئة السكة الحديد "نفسيا وماديا ومعنويا".

وأضاف "شكري"، لمصراوي، أن قذف الحجارة على القطارات، تحدث إصابات خطيرة بالركاب أو قائدي القطارات والمساعدين، قد تؤدي إلى الوفاة، إضافة إلى تحطيم زجاج عربات القطارت والجرارت، ويتم إصلاحها من ميزانية هيئة السكة الحديد، غير إلحاق الضرر النفسي والمعنوي لقائد القطارات.

كانت وزارة النقل هددت بعدم وقوف القطار الذي يتم رشقه بالحجارة في المحطة التي يتم رشقه في محيطها، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات والتسبب في إصابات للركاب وسائقي القطارات وأضرار بالجرارات والعربات.

تحدث رئيس رابطة قائدي القطارات، عن إحدى الوقائع التي تعرض لها أثناء قيادة رحلته إلى مطروح، قائلًا: "تم إلقاء حجارة علينا ما تسبب في إصابة مساعدي بقطع بالحاجب وخياطة غرزتين، ما تسبب في تعطل القطارات لوقت طويل امتد لساعات، بإحدى المحطات واتصلنا بسيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى، وتم استبداله لاستكمال الرحلة".

يضيف "شكري": "استكملت الرحلة لعدم تعطيل مصالح الركاب فليس لهم ذنب".

لفت رئيس رابطة قائدي القطارات إلى أن الإصابات القطعية والجروح التي يتعرض لها مساعدي القطار وحتى الركاب، تعطل حركة القطارات والوقوف بمحطات ليست مدرجة على جدول التشغيل كمحطة وقوف، للاطمئنان وعلاج الراكب.

تابع:" في إحدى الحوادث السابقة تعرض مساعد قطار لإصابة بالغة في الرأس "الطوبة جات في رأسه"، نتج عنها نزيف داخلي بالمخ.