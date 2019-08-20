​الزراعة تطلق حملة للتوعية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

القاهرة - أ ش أ:

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة التوعية بمشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي والممول تمويلا مشتركا من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة لتطوير وتنمية القطاع الزراعي، وفي ضوء حرصها على توفير فرص العمل وضمان الأمن الغذائي.

ويتبع هذا المشروع نهجا متكاملا لدعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة عن طريق معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الزراعي من خلال تيسير الحصول على التمويل وتطوير سلاسل القيمة من أجل ضمان نجاح هذه المشروعات واستدامتها.

ويهدف مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي إلى النهوض بالقطاع الزراعي، وكذلك خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تطوير سلسلة القيمة للألبان والأسماك البحرية، وتوفير قروض للكيانات الزراعية بجانب تيسير الحصول على التمويل وتقديم تسهيلات لضمان مخاطر الائتمان للشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وذلك لضمان وصول التمويل لشرائح أوسع من تلك المشروعات بمختلف القطاعات الزراعية.

ويقدم المشروع الدعم الفني للمعنيين في عملية منح الإقراض والضمانات من خلال ثلاثة محاور هي: تقديم الدعم الفني للبنوك حول تقييم مخاطر الائتمان الزراعية، وخطة العمل، وتحليل التدفق النقدي.

كما يهدف إلى تعزيز الوعي في الوصول إلى خطوط الائتمان وتطوير خطة تقليل الفجوة بين العرض والطلب التمويلي للقطاع الزراعي، والنهوض بسلسلة القيمة الخاصة بإنتاج الألبان في جنوب ووسط مصر، وتوفير الدعم الفني لصغار المزارعين لزيادة الإنتاجية للحصول على شهادات الجودة العالمية.

ويستهدف المشروع كذلك قطاع إنتاج الأسماك البحرية؛ حيث يقدم الدعم الفني لتحسين البنية التحتية والخبرات الفنية للاستزراع البحري في مصر لتحقيق ممارسات تجارية وصحية أفضل.