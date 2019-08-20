الجريدة الرسمية تنشر قرارات السيسي بتعيين "ربيع ومميش وزكي"

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة ىالرسمية في عددها الصادر اليوم، 3 قرارات جمهورية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

نص القرار الأول على تعيين الفريق أسامة ربيع، رئيسًا لهيئة قناة السويس، وعضوا منتدب لمجلس إدارة هيئة قناة السويس بدرجة وزير وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة لأعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس في اللائحة الموحدة للعاملين بالهيئة.

والقرار الثاني بتعيين المهندس يحيى زكي رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما نشرت الجريدة الرسمة قرار تعيين الفريق مهاب مميش مستشارا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية لمدة عام.

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