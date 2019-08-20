"الصحة": عيادات البعثة الطبية للحج بمكة والمدينة تستقبل 70 ألفا و414 حاجا

القاهرة- أ ش أ:

قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم الثلاثاء، 70 ألفا و414 حالة مرضية حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها من بينها 65 ألفا و482 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4 آلاف و932 حالة في المدينة المنورة.

وأضاف مجاهد- في بيان له - أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يومياً؛ للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

من جانبه .. أكد الملحق الطبي بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج الدكتور عمرو قنديل دخول 237 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 179 حالة بعد تمام شفائها ومازالت هناك 58 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

وقال قنديل : إنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 36 حالة بمستشفيات السعودية، بعدد 270 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 9 حالات أخرى العلاج الكيماوي..لافتاً إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي؛ لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يومياً "صباحاً ومساءً" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها؛ للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد عدم اكتشاف أية حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم .. مشيراً إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.​