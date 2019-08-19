صندوق تحيا مصر: بدء رفع كفاءة 2885 منزلا في 100 قرية بـ12 محافظة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن تامر عبد الفتاح، المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر والقائم بأعمال المدير التنفيذي، تكثيف جهود الصندوق خلال الفترة المقبلة، للمشاركة في تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توحيد الجهود بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والصندوق في مجال رعاية الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف عبدالفتاح في بيان، اليوم الاثنين، أن الصندوق منذ إطلاق مبادرة حياة كريمة عمل على التنسيق مع مختلف منظمات المجتمع المدني ووزارة التضامن الاجتماعي، تحت شعار "نتشارك"، وذلك لسرعة تنفيذ التدخلات المطلوبة في القرى الأكثر احتياجا طبقا لأولويات مبادرة حياة كريمة، ذلك إلى جانب تكثيف عمل الحملات التي يقوم بها الصندوق لرعاية الأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن توفير سكن كريم للأسر في القرى الأكثر احتياجا يأتي على قمة أولويات "حياة كريمة"، وفي هذا الإطار وقع صندوق تحيا مصر برتوكولي تعاون مع مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان وصندوق اخبار اليوم لمواجهة الكوارث للتنمية والتطوير في 103 قرى في 12 محافظة بقيمة 150 مليون جنيه من الصندوق.

وأشار إلى أنه سيتم رفع كفاءة وتأهيل 2885 منزلا من خلال بروتوكول التعاون مع جمعية الأورمان في 100 قرية بـ12 محافظة هي( الفيوم – بني سويف – المنيا – اسيوط -سوهاج – قنا – الأقصر – اسوان – البحيرة – الشرقية – الدقهلية – الغربية)، وتشمل أعمال إعادة التأهيل، تسقيف المنزل، ترميم الواجهات، تبليط الأرضيات، وغيرها من الأعمال التي يحتاجها المنزل لإعادة التأهيل، ليضع المشروع نهاية معاناة تلك الأسر.

وأكد المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، أن الصندوق يشارك في تأثيث وفرش أكثر من 6000 وحدة سكنية بمدينة تحيا مصر بالأسمرات وحي المحروسة، بقيمة 150 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركته في إنشاء مدينة تحيا مصر بحي الأسمرات بمساهمة قدرها مليار جنيه، والمشاركة في بناء مدن بشائر الخير 2-3-5 بالإسكندرية بمساهمة قدرها 709 مليون جنيه حتى الآن.