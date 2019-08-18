رئيس جهاز 6 أكتوبر: رفع المخلفات بمناطق السياحية الرابعة والسادسة واستمرار حملات النظافة

كتب_ محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم البدء في رفع مخلفات الزراعة وغير ذلك بمناطق السياحية الرابعة والسادسة، وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة الإنتاج الحربي وهيئة المجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز مدينة ٦ أكتوبر لرفع المخلفات بالمدينة، وذلك تحت إشراف لجنة من الجهاز، وبالتنسيق مع شئون البيئة، لرفع المخلفات، من أجل الحفاظ على بيئة نظيفة، ولإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها.

وأكد الشربيني، في بيان اليوم، استمرار حملات النظافة اليومية المكثفة بالمدينة، وتشمل رفع المخلفات ونظافة الشوارع والأرصفة وتفريغ صناديق القمامة، بالإضافة لأعمال النظافة الاعتيادية اليومية، وجارِ العمل تباعاً حتى تشمل المدينة بأكملها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.