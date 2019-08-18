الصحة تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للحجاج المصريين

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، 67351 حالة مرضية حتى صباح اليوم الأحد، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 62615 حالات مرضية بمكة المكرمة، و4736 حالة في المدينة المنورة.

وأشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إلى دخول 206 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 139 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 67 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

وأضاف "قنديل" في بيان اليوم، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 36 حالة بمستشفيات السعودية، بعدد 248 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يوميًا "صباحًا ومساءً" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

من جانبه أكد الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.