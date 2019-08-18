أكبر عملية ترميم في تاريخه.. وزير الآثار: أعدنا قصر البارون إلى طبيعته

كتب- محمد عاطف:

قال وزير الآثار إن عملية ترميم قصر البارون إمبان بمصر الجديدة تجري على قدم وساق، وفق أسس علمية لا يستطيع أحد أن يشكك بها، مشيرا إلى أن ألوان واجهات القصر هي الألوان الأصلية للأثر، حتى ولو بدت مخالفة لما كان سائدا خلال الفترة السابقة.

وقال وزير الآثار، خلال جولته التفقدية بالقصر، صباح اليوم، لم تكن ألوان القصر هي الوحيدة التي أعدناها إلى طبيعتها فقط، وإنما أعدنا أيضا سور القصر الحجري الأثري وفق ما كانت عليه الرسوم الأصلية للأثر، بعدما تم بناء سور حديدي لا يمت للأثر بصلة.

وأضاف العناني: سوف نفتتح القصر خلال 90 يوما من الآن، لأننا نجري أول عملية ترميم شاملة تتكلف 100 مليون جنيه، وعلى هامش الافتتاح سيتم عمل معرض فني حول تاريخ حي مصر الجديدة، لعرض فكرة تأسيس هذا الحي المهم من أحياء القاهرة.​