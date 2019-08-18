مصطفى وزيري: لون قصر البارون تغير لهذه الأسباب

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للأآثار، إن قصر البارون إمبان في مصر الجديدة ذو أهمية خاصة وتاريخ طويل، ويحمل مواصفات خاصة لا نظير لها؛ لأنه مستوحًى من العمارة الهندية، كما أنه بني على يد مهندسين عالميين متخصصين وزخرفته يدُ أمهر الفنانين العالميين.

وقال وزيري، خلال جولة لقصر البارون: بلغت تكلفة ترميم القصر 100 مليون جنيه، وسوف يتم افتتاحه خلال شهر أكتوبر المقبل على الأكثر، حيث تقوم الوزارة بإعادته إلى طبيعته الأصلية، ولذا فقد استعنا بالكثير من المصادر التاريخية والخرائط الأصلية لإنشاء القصر.

وحول تغير لون القصر، أكد وزيري أن اللون الأصلي للأثر هو اللون الحالي "الطوبي"، والذي أعدناه إلى أصله بعد الترميم وما كان عليه سابقا، لم يكن اللون الأصلي وإنما وجدناه هكذا بسبب عوامل التعرية التي غيرت لون القصر، ولم يكن من المنطقي أن نتركه دون أن نعيده إلى أصله.​