بالصور.. حملات لتوعية مواطني بورسعيد بالتأمين الصحي الشامل

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، إطلاق حملات لتوعية المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة بورسعيد.

بدأت فعاليات إحدى الحملات أول أمس بتوزيع أكثر من 2800 استمارة لحث مواطني بورسعيد على التسجيل بالمنظومة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين لإتمام عملية التسجيل من خلال الوحدات والمراكز التابعة للمنظومة، مشيرة إلى إطلاق الوزارة حملات لتوعية وحث المواطنين على التسجيل وتعريفهم بالأوراق المطلوبة للانضمام للمنظومة، حيث تم إطلاق سيارتين وحافلة "باص" التأمين الصحي الشامل، لتجوب شوارع محافظة بورسعيد كافة، وتوعية المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

بدوره، أوضح الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم إطلاق سيارة تجوب محافظة بورسعيد خلال اليوم الأول من الحملة، حيث تم توزيع حوالي ٨٠٠ استمارة، بمنطقة المعدية، بالإضافة إلى ٩٠٠ استمارة بمناطق سوق علي، سوق السمك، وطرح البحر في اليوم الثاني، كما تم توزيع ما يقرب من ١١٠٠ استمارة حتي عصر اليوم الثالث بمنطقة مسجد لطفي شبارة أثناء "صلاة الجمعة"، كما تم التوجه لمنطقتي مسجد السلام وسوق السمك ببورسعيد.

وأشار "السبكي" إلى إطلاق سيارة أخري بالتوازي تجوب مناطق وشوارع بورفؤاد، حيث تجولت بمنطقة الجامع الكبير أثناء "صلاة الجمعة"، ثم توجهت لمنطقة سوق السمك ببورفؤاد، كما تم توزيع هدايا تذكارية لكل من استوفت أوراقه وأتم عملية التسجيل، وذلك لحث المواطنين علي الإقبال علي التسجيل في المنظومة، مضيفًا أن الحملة ستواصل عملها خلال أيام العيد وأثناء الصلاة، خاصة في الفترات والأماكن المزدحمة و التي يتواجد بها المواطنين بشكل فعال.