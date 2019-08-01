"الصحة": وضعنا منظومة متكاملة لرعاية الحجاج هذا العام

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه تم وضع منظومة صحية متكاملة لحجاج بيت الله العام الحالي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بداية من عمل التطعيمات والكشوفات اللازمة للحصول على تأشيرة الحج.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لموسم الحج، مؤكدًا على أن المنظومة الصحية للحج، التي تبدأ من الكشوفات والتطعيمات في ظل إجراءات الحصول على التأشيرة تنتهي بعد 3 أسابيع من عودة الحجاج من السعودية، قائلا:" نطمئن على الحجاج منذ بداية إجراءات الحصول على التأشيرات حتى بعد العودة بـ3 أسابيع".

وأكد "عيد"، علي أنه خلال هذه المدة الزمنية يتم توفير الإطارات الوقائية والعلاجية، من خلال النصائح سواء في البطاقات الصحية أو المطارات أو عبر الطائرات والسفن، وأيضا داخل الفنادق والمقرات بالسعودية.

واوضح أنه تم تشيد 24 عيادة بمكة و3 بالمدينة المنورة، بتوفير كافة الأطقم الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة، قائلا:"شحنا 16.5 ألف طن أدوية مطلوبة للحجاج المصريين في السعودية".

ولفت ممثل وزارة الصحة، إلي أن الخدمة الصحية الوقائية والعلاجية على مستوي عال، وجميعها بالمجان، مشيرًا إلى أنه تم الوضع في الاعتبار جميع الأمراض، وتم التنسيق مع مرضى الفشل الكلوي وإخطارهم بالأماكن المنوط بهم الغسيل بها والتوقيتات المطلوبة، وأيضا مرضى السرطان تم التنسيق بشأنهم من أجل العلاج الخاص به، مؤكدًا أنه تمت مراعاة ظروف جميع المرضى وحاجاتهم للعلاج وكل هذا بالمجان.

وأكد على أن عناوين العيادات والإرشادات الصحية تم التنسيق بشأنها مع البعثات المصرية، مع الإخطار بكافة المحظورات التي طلبتها المملكة العربية السعودية، بشأن اصطحاب بعض الأِشياء المخالفة للقواعد، وفي حالة الحاجة لذلك، يكون مع الحاج جواب بشأنه، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية الخاصة بموسم الحج كاملة والأطقم الخاصة بها وصلت السعودية قبل وصول الحجاج وعلى استعداد للتعامل مع أي حالة.

وتابع:" بعد عودة الحاج يتم متابعتهم لمدة 3أسابيع حفاظا عليهم من التعرض لأي من أنواع العدوي أو ماشابه ذلك"، مؤكدًا على أن الإطارات الوقائية والعلاجية بالمنظومة الصحية لحاج بيت الله على ما يرام.