"السكة الحديد" تنفي رفع أسعار تذاكر القطارات

كتب أسامة عبد الكريم

أكد المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار تذاكر القطارات.

وأوضح رسلان، في بيان مساء الأربعاء، أن أسعار تذاكر القطارات ثابته ولم تتغير، موضحا أن جرى "تغيير نوع الخدمة على بعض قطارات خط "القاهرة- منوف- طنطا" بتشغيل 6 قطارات مميزة جديدة على الخط بديلا للقطارت المطورة".

تابع: "لا توجد نية لدي الهيئة في الوقت الحالي تعديل أسعار تذاكر القطارات إلا بعد تحسن الخدمة".

وأكد رسلان أنه في إطار إستراتيجية الهيئة لتطوير بنيتها التحتية ورفع مستوى وجودة الخدمات فقد استطاعت الهيئة خلال الفترة القصيرة الماضية من إنجاز الكثير من الأعمال والمشروعات ومن ضمنها استلام الدفعة الأولى بـ50 عربة من صفقة التعاقد مع مصنع سيماف لتحسين 200 عربة مطورة من منطلق حرص الهيئة علة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة الاستفادة من القدرات التصنيعية المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري وتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري.