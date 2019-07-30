المؤتمر السابع للشباب.. "مناقشات وتوجيهات" (تغطية خاصة)

السيسي يشاهد فيلمًا عن الإصلاح الاقتصادي بنموذج محاكاة الدولة المصرية

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القاهرة - مصراوي:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بدورته السابعة تحت شعار (ابدع.. انطلق)، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

بدأ المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، بجلسة افتتاحية للرئيس السيسي أعقبها استراحة قصيرة تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.

وتشمل فعاليات المؤتمر الوطني السابع عقد المؤتمر الأول لمبادرة (حياة كريمة).

لمعرفة تفاصيل التغطية الخاصة لمؤتمر الشباب الوطني "ابدع انطلق" في نسخته السابعة.. اضغط هنا