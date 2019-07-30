مجانًا.. النقل تعقد دورات تدريبية للطلاب على برامج التكنولوجيا الحديثة

كتب- أسامة عبدالكريم:

أكد المهندس خالد عطية، رئيس مجلس ادارة شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) إحدى الشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية، أن الشركة تعقد دورات تدريبية مجانية للطلاب على البرامج التكنولوجيا الحديثة في سوق العمل مثل برنامجSAP ERP .

وأضاف "عطيه"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه البرامج تطبق في كثير من المؤسسات المحلية والدولية، وكذلك أنظمة الشبكات والدعم الفني والتشغيل، على أيدي خبراء متخصصين في هذه المجالات بهدف تأهيلهم لدخول سوق العمل وتحديد توجهاتهم المستقبلية.

ولفت إلى أن التدريب الصيفي لطلبة الجامعات له تأثير كبير على تحديد مسارات الطلاب العلمية والعملية؛ حيث يكسب الطلاب قدرًا من الخبرة التطبيقية التي تساهم في رفع مستوى تأهيلهم العملي وربطهم ببيئة العمل وفهم الدور الذي سيقومون به بعد تخرجهم .

وأوضح، أن التدريب يتيح للطالب الفرصة لتنمية المعارف والمهارات التطبيقية مما يساعده على فهم طبيعة العمل والتكيف معها وتنمية مهارات الاتصالات لديه.​