"الناس مالها بيَّا؟!".. ريهام سعيد معقبةً على اتهامها بادعاء المرض

كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على أزمتها الصحية الأخيرة، مؤكدة أن اندهشت من اهتمام السوشيال ميديا بطبيعة مرضها أكثر من الاهتمام بحالتها الصحية، بجانب توجيه الاتهامات إليها بادعاء المرض.

وقالت سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء اليوم السبت: "جالي ميكروب في منطقة مثلث الموت، والأطباء أكدوا لي أن البكتريا في هذه المنطقة مميتة".

وأضافت الإعلامية: "طبيبي أكد لي أن الفنانة حورية فرغلي كان عندها ميكروب مشابه في الأنف، ولكن حالتي أخطر منها بـ6 مرات، ودخلت في مرحلة انهيار بعد ما عرفت إني هاعمل جراحة لإزالة الأنف، وأجريت 3 عمليات في ثلاثة أسبابيع".

وتابعت سعيد: "عيب إن الناس تتهمني بإني باعمل شو، ماحدش بيبشَّر على نفسه بالمرض، الناس مالها بيَّا هوا أنا طلبت تبرعات منهم لعمليتي؟! ربنا ابتلاني بالمرض عشان بيحبني، والأطباء طالبوني بالسفر إلى الخارج؛ لاستكمال العلاج نتيجة نقص المناعة عندي".