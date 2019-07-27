الزراعة: حملات مكثفة على الشوادر وأماكن بيع الأضاحي

كتب-أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الوزارة تستقبل الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالإبلاغ عن اللحوم الفاسدة أو مجهولة المصدر على مدار اليوم.

ويمكن الإبلاغ عبر الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية (19561) أو على 33372198 - 37602976 تليفونات قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

وأضافت محرز، في بيان اليوم السبت، إنها أصدرت تعليماتها برفع حالة الطوارىء ومنع الإجازات، والعمل على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأضاحي.

كما أرسل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة كتاب لكافة مديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة المحافظات، للمرور والمتابعة الميدانية والمستمرة على أماكن بيع الأضاحى، والتواصل الفورى مع القطاع فور حدوث أى مشكلة لتذليلها فى حينه.

وشددت على حرص وزارة الزراعة للحد من منع الغش والتلاعب أو الاستغلال من ضعاف النفوس، خلال موسم عيد الأضحى المبارك.