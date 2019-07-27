في 13 معلومة.. كيف تتأكد من سلامة الأضاحي؟

كتب-أحمد مسعد:

وجهت وزارة الزراعة، ممثلة في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، عدة إرشادات ونصائح للمربين والمواطنين للتأكد من سلامة الأضاحي قبل عيد الأضحى المبارك.

وحذر الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، من اقتناء الأضاحى دون التعرف على العلامات الصحيحة قبل الشراء، مؤكدًا تكثيف الحملات والمرور على أماكن بيع الأضاحى للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع للأضحيات.

وتتمثل هذه الإرشادات في:

1- أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.

2- أن تكون العينان لامعتان براقتان ولا يوجد بهما أي إصفرار أو إحمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.

3- أن يكون تنفس الحيوان طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.

4- أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.

5- أن يكون فم ولسان الأضحية خالي من الالتهابات والإفرازات.

6- أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف، متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.

7- أن يكون الجلد خالٍ من الجروح والبقع أو التشققات، مع عدم وجود أي تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

8- أن تكون الخصيتان سليمتان إسفنجية الملمس، غير منزوعتين أو متورمتان أو متضخمتان.

9- أن يكون نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول.

10- أن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيفة، بل مستقيمة وقوية.

11- أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام في هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها.

12- ألا يكون الكرش ممتلئا بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه من جانبيه.

13- أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.

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