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    محافظ القاهرة يفتتح مدرستي "نوال إسماعيل" و"محمد فوزي" بشرق مدينة نصر

    02:32 م السبت 27 يوليه 2019
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    كتب- محمد نصار:

    افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، يرافقه محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مدرسة الدكتورة نوال محمد إسماعيل، للتعليم الأساسي متعددة المراحل بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

    وقالت المديرية، في بيان، اليوم السبت، إن عدد فصول المدرسة تبلغ 44 فصلًا، منها 8 فصول لمرحلة رياض الأطفال، و24 فصلًا للمرحلة الايتدايئة، و12 فصلًا للمرحلة الإعدادية بإجمالي 4 فصول لكل صف​.

    كما افتتح المحافظ ومدير المديرية، مدرسة محمد فوزي حمدلله، للتعليم الأساسي بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، ويبلغ عدد فصولها 28 فصلًا، وذلك بحضور أحمد شعبان، مدير عام الإدارة، واللواء محمد حنفي، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، والمهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.

    مدينة نصر خالد عبدالعال مديرية التربية والتعليم مدرسة نوال إسماعيل مدرسة محمد فوزي

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