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    محافظ القاهرة يفتتح مدرستين جديدتين.. السبت المقبل

    12:34 م الخميس 25 يوليه 2019
    محافظ القاهرة يفتتح مدرستين جديدتين.. السبت المقبل

    اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

    كتب- محمد نصار:

    أعلنت محافظة القاهرة، دخول مدرستين جديدتين للخدمة في العاصمة، وذلك في إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي.

    ويفتتح اللواء خالد عبدالعال، المحافظ، السبت المقبل، مدرسة نوال محمد إسماعيل بعزبة الهجانة، ومدرسة محمد فوزي حمدالله، بمنطقة الواحة بحي شرق مدينة نصر.

    ومن المقرر أن يفتتح محافظ القاهرة، عقب ذلك، قافلة طبية بحي المحروسة التابع لحي السلام ثانِ بالتعاون مع كلية الصيدلة بجامعة عين شمس.

    محافظ القاهرة خالد عبد العال

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