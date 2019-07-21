خالد عبد العال يشهد حفل "التعليم" بمناسبة العيد القومي لمحافظة القاهرة

كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، احتفالية مديرية التربية والتعليم المقامة بمناسبة الاحتفال بعيد القاهرة القومي بمسرح المدرسة الفنية المتقدمة تحت إشراف محمد عطية مدير المديرية، وضم الاحتفال معرض لأنشطة الطلاب المتميزين في الأعمال الفنية واليدوية وفقرات لأغاني وطنية لكورال مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

كما تم تكريم 104 طلاب وطالبات أوائل الشهادة الأعدادية جميعهم حاصلين على المركز الأول وتحقيق الدرجات النهائية وكذلك أفضل 5 مديري ادارات تعليمية.

وأكد المحافظ، في كلمته حرصه الشديد وسعادته بالتواجد مع الطلبة المتفوقين علميًا، وفهم مستقبل مصر وعلمائها.

ووجه الشكر لأولياء الأمور لمعانتهم وبذل الجهد والمال والوقت لتوفير المناخ الملائم لأبنائهم للتفوق وبث روح الإصرار والعمل والجد والاجتهاد فيهم.

شهد الاحتفال إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وطارق الوراقي رئيس حي شرق مدينة نصر وعبد الرؤوف علام رئيس مجلس الأمناء وعدد من قيادات مديرية التعليم بالقاهرة وأولياء أمور الطلاب.