رئيس "الوطنية للصحافة" لطلاب جامعة القاهرة: مصر استردت هويتها

كتب- محمد قاسم:

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن العلاقة بين الهوية واسترداد العقل المصري تتم باستعادة واسترجاع الهوية الوطنية المصرية التي تمثل السلاح الذي يدافع عن مصر في أوقات المنح والأزمات، موضحًا أن مصر استردت هويتها، التي تمثل جزءًا من قوتها في الآونة الأخيرة بعد أن تعرضت للخطر فترة حكم الاخوان، موضحًا أن مصر لم يوجد فيها فرق بين مسلم ومسيحي، وأن الهوية المصرية واحدة والكل يعيش تحت وطن واحد.

وأضاف كرم جبر، خلال كلمته الأحد، في الحوار المفتوح مع طلاب جامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وعدد من العمداء والأساتذة والطلاب، أن المصريين لديهم تراكم ثقافات، يشمل الحضارة الفرعونية والقبطية والإسلامية، وغيرها من الجوانب والتي تندمج مع بعضها البعض لينتج عنها الهوية المصرية بكل ملامحها المتميزة الموحدة.

وتابع: "اعتاد المصريين أن يعيشوا معًا في سلام، وأن أقباط مصر أدركوا أن حمايتهم في أحضان مصر وليس في الاستعانة بالخارج، مؤكدًا أن العلاقة الطيبة بين عنصري الأمة جزء هام في الهوية الوطنية التي يندرج في اطارها أيضا العلم المصري الذي يمثل رمزًا للهوية المصرية الوطنية، لافتًا إلي أن تراكم الثقافات هو جزء أساسي من الهوية الثقافية المصرية".

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن حب الأوطان لا يتعارض مع الأديان، فكلما أحببنا أوطاننا، كلما أصبحنا أكثر ايمانًا، قائلاً: "البعض يتصور أن إضعاف مصر هو قوة لهم وأن إفقارها هو ثراء لهم".

وأشار إلى أن مصر ستقود بوعيها وثقافتها وحضاراتها وجيشها القوي، مضيفًا أنه لابد من تحديد مفاهيم واضحة في التعامل مع الأشقاء العرب وإدراك أننا نحتل مرتبه متقدمة في سرعة الإنجازات على مستوي العالم، وأن نقف مرفوعي القامة ونعتز بوطننا وهويتنا وجيشنا الذي وقف وتصدي للأخطار التي تواجه الدولة المصرية وأعاد بنائها وبناء مؤسساتها، لافتاً إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لم تلوث يدها بدماء عربية لأن هويتها المصرية تمنعها من التورط في حروب الآخرين.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن تنظيم بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة بمصر، كان مبهرًا موضحًا أن مصر استطاعت توجيه صورة جميلة للعالم أجمع بتنظيم رائع، مضيفًا أن مصر نجحت رغم الصعاب الوقوف على قدميها وأن السنوات الماضية شهدت إنجازات على كافة المستويات، منها الطرق والكباري والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد جبر، أن الهيئة الوطنية الصحافة مسئولة عن إدارة الصحف القومية الـ 8، مشيرًا إلى أن الهيئة تدير وتخطط وتعين مسئولي الصحف القومية، ولافتًا إلى أن الهيئة بدأت الإصلاح في منظومة الصحافة والتفكير في الصحافة الرقمية وأن تكون لها السبق في المنطقة العربية.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن الهيئة بدأت في وضع خطط قوية، سيتم الإعلان عنها قريبًا، مؤكدًا أنه يوجد صحف بدأت بالفعل في وضع أقدامها على الطريق الصحيح.